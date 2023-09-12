لافروف: من أنشأوا نظام كييف يعرفون كيفية التعامل معه

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن نظام كييف يطالب بالمساعدات المالية بانتظام، مؤكدًا أن أولئك الذين أنشأوا هذا النظام، هم فقط من يعرفون كيفية التعامل معه.

وقال لافروف عندما سُئل عما إذا كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حاول دفع أوكرانيا نحو المحادثات خلال زيارته الأخيرة إلى كييف : "حتى الآن، يضايق النظام الأوكراني الجميع من الأمريكيين والأوروبيين وجميع الدول الأخرى، ويطالب بالمال والمساعدات والأسلحة والذخيرة، مُشيرًا إلى طلبات المساعدة التي "يتم تقديمها كل يوم".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف: التقى زميلي وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا مؤخرًا مع أنالينا بيربوك (وزيرة خارجية ألمانيا) في كييف، وأعرب عن أسفه أمام الكاميرا لأن الألمان لم يقدموا أنظمة صواريخ بعيدة المدى. وأنهى خطبته بالقول: (سوف تعطوها لنا على أي حال).

واختتم لافروف حديثه قائلاً: فقط أولئك الذين أنشأوا هذا النظام هم من يجب أن يعرفوا كيفية التعامل مع المسؤولين في كييف.