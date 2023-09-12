البورصة القطرية تغلق تعاملاتها على انخفاض

انخفض المؤشر العام فى البورصة القطرية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، بواقع 17.34 نقطة، أي بنسبة 0.17 %، ليغلق عند مستوى 10386.28 نقطة.

البورصة القطرية

وجرى خلال جلسة فى البورصة القطرية، اليوم، تداول 249 مليونًا و323 ألفًا و897 سهمًا، بقيمة 697 مليونًا و771 ألفًا و350.046 ريالًا، نتيجة تنفيذ 21604 صفقات في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة فى البورصة القطرية ، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى فى البورصة القطرية ، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 609 مليارات و716مليونًا و832 ألفًا و817.010 ريالًا، مقارنة بـ 610 مليارات و943 مليونًا و205 آلاف و815.260 ريالًا، في الجلسة السابقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفض

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنحو78.88 نقطة ليقفل عند مستوى 11156.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 233 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى أسوق الأسهم السعودية: ثمار، والصقر للتأمين، وعناية، وفيبكو، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أنابيب السعودية، وأنابيب، وعذيب للاتصالات، والمصافي، والأسماك، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.96 % و 10.00 %.

فيما كانت أسهم شركات فى أسوق الأسهم السعودية: أنعام القابضة، وشمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: أرامكو السعودية، والمنجم، وعذيب للاتصالات، وسابك، وأنابيب السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، منخفضًا بنحو 191.29 نقطة ليقفل عند مستوى 22365.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 67.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين ألف سهم.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

البورصة الكويتية

أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 7.5 نقاط ليسجل 7007.99 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.11%، تداول 165.4 مليون سهم نفذت عبر 10456 صفقة نقدية بقيمة 38.7 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس فى أسواق البورصة الكويتية بواقع 3.5 نقاط ليغلق عند مستوى ليصل الى مستوى 5724.91 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.06% من خلال تداول نحو89.4 مليون سهم عبر 3975 صفقة نقدية بقيمة 11.6 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق البورصة الكويتية بواقع 11.7 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 7686.58 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.15% من خلال تداول 76 مليون سهم عبر 6481 صفقة بقيمة 27.12 مليون دينار.