نانت يدعم مصطفى محمد قبل مواجهة مصر وتونس برسالة خاصة

يستعد الدولي المصري مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، للمشاركة مع المنتخب الوطني أمام تونس، في المباراة الودية ضمن استعدادات المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة مصر أمام تونس الودية في الثامنة من مساء الليلة، في المباراة التي يشهدها ملعب الدفاع الجوي.

ووجه نانت رسالة خاصة لمصطفى محمد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سابقًا و"x" حاليًا، حيث جاءت رسالته: "اللقاء الأخير في فترة التوقف الدولي للفرعون الخاص بنا هذا المساء، بالتوفيق يا مصطفى".

ويشهد الموسم الحالي تقديم الدولي المصري مستوي مميزًا مع نانت، حيث يتواجد مصطفى محمد في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 4 أهداف.

الجدير بالذكر أن مواجهة المنتخب التونسي تعد الثانية لمصر خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بعدما حقق الفوز على إثيوبيا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.