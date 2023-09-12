رئيس جامعة اسيوط يوجة بالتوسع في المساهمة الفعالة لحل مشاكل المجتمع

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريراً مقدماً من الدكتور محمود أحمد عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول : أعمال مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمنعقد فى جلسته الدورية عن شهر سبتمبر 2023م.

وجاء في التقرير؛ أن المجلس الأعلى للجامعات أطلق الخطة القومية لمكافحة المخدرات؛ وذلك تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، ووجه بضرورة إجراء دراسة لوضع آلية لتنفيذ الإستراتيجية، تتضمن الجهات المعنية؛ لضمان تحقيق المستهدف، والمتابعة الدقيقة، وطلب اتخاذ اللازم بشأن التقديرات، والتوصيات المرفوعة؛ لسيادته بهذا الشأن .

وأوضح التقرير؛ إن الجلسة شهدت عرضاً للأبحاث الفائزة في ملتقى الأبحاث الصديقة للبيئة؛ للحصول على التمويل اللازم من الجامعة، وكذلك ما تم تنفيذه لدراسة الوضع الراهن لعمل ونشاط قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ باستخدام التحليل الرباعي؛ كمرحلة أولى لوضع الخطة الإستراتيجية الخاصة بالقطاع، كما تضمنت الجلسة متابعة ما تم تنفيذه من موضوعات:( تدوير المخلفات ، ومبادرة صنايعية مصر).

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عبد العليم؛ حرص القطاع على القيام بالدور المنوط به في خدمة مجتمعه المحيط؛ من خلال زيادة مساحة الأنشطة، والفاعليات التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع، وتنميته، إلى جانب التعاون مع قطاع خدمة التعليم والطلاب ؛ في تعظيم الإفادة من قوة وطاقات الطلاب في مختلف مجالات العمل العام، والأنشطة التوعوية، وتعزيز روح التعاون والانتماء؛ ليكونوا أكثر فعالية لخدمة وطنهم.

وتقدم الدكتور محمود عبد العليم؛ بتحية إجلال وتقدير إلى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ لما يقدمه من دعم ورعاية للقطاع، وأنشطته المثمرة؛ مما أسهم في تمكين الجامعة من إحراز المركز الثالث في مسابقة الجامعة الصديقة للبيئة على مستوى الجامعات المصرية، موجهاً كذلك تحية شكر وإعزاز لأفراد مجلس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإلى كل فرد أسهم من خلال جهده الصادق، وسعيه المخلص، في هذا النجاح؛ وذلك من أجل استمرار تقدم الجامعة، وتحقيق رفعتها، كما قدم التهنئة إلى كل من الدكتورة تيسير عبد الحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور وجدي رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية؛ بصدور القرار الجمهوري بتعيينهما، متمنياً لهما المزيد من التوفيق في تطوير كلياتهما .

واستعرض التقرير؛ مناقشة المقترح المقدم من الدكتور عبد الله فيصل علام الأستاذ المساعد للعلوم السياسية بكلية التجارة؛ بشأن إنشاء "مركز دعم المجتمع المدني"، وكذلك التنويه عن الانتهاء من تصميم الموقع الإلكتروني الخاص بالقطاع ، والذي من المقرر أن يقدم أهم أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات ومعاهد الجامعة، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم، وإعداد الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد الرحمن المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات .

وأوضح التقرير؛ أوجه التعاون بين القطاع ووحدة نقل التكنولوجيا، واستعرض الدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والدكتور حمدي زيدان مدير وحدة ((ITTU بالجامعة؛ كيفية العمل المشترك بين الجانبين؛ من أجل تعظيم الإفادة من الخدمات التي تقدمها الوحدة ، كما قدم المهندس محمد فراج سيد مدير فرع مؤسسة مصر الخير بأسيوط؛ تقريره بشأن حادث قرية جحدم بأسيوط؛ ( انهيار جزئي لأحد أحواض تبخير المياه بمحطة كهرباء غرب)، وما تم من بحث سبل التعاون مع الأستاذ محمد بشير مدير المكتب الفني بالإدارة العامة لشئون مكتب محافظ أسيوط، والتعرف على الحالات المتضررة.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلى التوسع في المساهمة بشكل فعال؛ في حل مشاكل المجتمع، والتصدى لما يواجهه من أزمات وتحديات، مع تنظيم سلسلة حملات إعلامية ممنهجة علمياً؛ من خلال تحليل الوضع الراهن لمشكلة التعاطي، وتحليل بيانات المترددين لطلب العلاج، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تفنيد تلك الحملات للمفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، بالإضافة إلى إجراء استطلاعات رأي مع الشباب، وجلسات حوارية مع المتعافين، وورش عمل لتقييم وقياس أثر كل حملة.

رئيس جامعة اسيوط يوجة بالتوسع في المساهمة الفعالة لحل مشاكل المجتمع

رئيس جامعة اسيوط يوجة بالتوسع في المساهمة الفعالة لحل مشاكل المجتمع

رئيس جامعة اسيوط يوجة بالتوسع في المساهمة الفعالة لحل مشاكل المجتمع

رئيس جامعة اسيوط يوجة بالتوسع في المساهمة الفعالة لحل مشاكل المجتمع

رئيس جامعة اسيوط يوجة بالتوسع في المساهمة الفعالة لحل مشاكل المجتمع

رئيس جامعة اسيوط يوجة بالتوسع في المساهمة الفعالة لحل مشاكل المجتمع

رئيس جامعة اسيوط يوجة بالتوسع في المساهمة الفعالة لحل مشاكل المجتمع

رئيس جامعة اسيوط يوجة بالتوسع في المساهمة الفعالة لحل مشاكل المجتمع