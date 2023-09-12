الكشف عن موعد مباراة السوبر المصري السعودي لليد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد بعد التنسيق مع اتحادات مصر، الإمارات والبحرين، مواعيد مواجهات السوبر العربي المصري السعودي.





وأكد الاتحاد عبر بيان رسمي اليوم الثلاثاء أن موسم 2023-2024 من المقرر أن يشهد 3 مباريات سوبر تتضمن مباريات بين فرق سعودية وأخرى عربية تمثل مصر والإمارات والبحرين.

السوبر السعودي المصري..

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة اليد، أن مواجهة السوبر السعودي المصري، من المقرر لها أن تجمع فريقي النور السعودي والزمالك المصري، وستقام يوم 5 نوفمبر المقبل، الساعة 6:00 مساءً، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

السوبر السعودي الإماراتي ..

بينما تقام مباراة السوبر السعودي الإماراتي يوم 22 فبراير، وتجمع فريقي الخليج السعودي والشارقة الإماراتي عند الساعة 4:00 مساءً، على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

وفي يوم 22 من فبراير المقبل في السابعة مساءً وعلى نفس الصالة عند الساعة 7:00 مساءً، مباراة السوبر السعودي البحريني، بين فريقي مضر السعودي والنجمة البحريني.