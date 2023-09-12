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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس النواب العراقي: يؤكد الحرص على تحقيق شراكات اقتصادية مع الدول الصديقة

محمد الحلبوسي
محمد الحلبوسي

 

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، الحرص على دعم عمل حكومة بلاده للمضي في توسيع علاقاتها مع الدول الصديقة وتحقيق شراكات اقتصادية بمختلف القطاعات والمشاريع الاستراتيجية.

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وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الحلبوسي استقبل وزيرَ خارجية النمسا ألكسندر شالنبرج، والوفد المرافق له، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون في عدد من المجالات منها الأمن والاقتصاد والنقل، فضلا عن التعاون على المستوى البرلماني وتفعيل لجان الصداقة وتبادل الخبرات.

وأعرب شالنبرج عن استعداد بلاده لتعزيز علاقاتها مع العراق وتطوير التعاون في المجالات كافة.

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