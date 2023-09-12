عادل إمام.. حقيقة إصابة الزعيم بالزهايمر

تصدر الزعيم عادل إمام التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما طمأنت الفنانة شيرين جمهورها على حالته الصحية قائلة :"الفنان الكبير والزعيم عادل إمام يتابع الحركة الفنية وأنا على تواصل دائم معه وهو في صحة جيدة والحمد لله.. ومتابعة حيدة للحياة الصحية للزعيم وعلاقتي جيدة به وأتواصل معه وأسرته، متمنية على الجانب الآخر الشفاء للنجم صلاح السعدني.

وأكدت الفنانة شيرين خلال حوارها ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي المذاع عبر قناة الحياة: "غضبت بشدة من شائعة إصابة الزعيم بالزهايمر، موجهة مناشدة إلى الجميع بأن نحترم رموزنا الفنية".

وتابعت الفنانة شيرين: إنها دبلوماسية وهانم وتعتز بنفسها وشخصيتها ولا تحب التدخين.

شيرين: لم أجرِ أي عمليات تجميل.. وراضية عن شكلي

واختتمت الفنانة شيرين قائلة: لم أجرِ أي عمليات تجميل.. وراضية عن شكلي.. ولم أتعرض لظلم داخل الوسط الفني وعلاقاتي محدودة داخل الوسط، وشاركت في العديد من المسلسلات ولم يكتمل التصوير فيها.. وأخاف جدا من ربنا وكرامتي وكبريائي أهم شيء في حياتي، وبنتي الأقرب إلى قلبي".

من ناحية أخري، أكد الفنان كريم عبد العزيز أن جيله كبر على أعمال الزعيم عادل إمام ويحيى الفخراني وأحمد زكي وغيرهم.

وأضاف: "اتعلمنا منهم خلاف الالتزام حبك لشغلك واتعلمنا اننا مش رايحين نمثل احنا بندخل بيوت وبنأثر في الناس والغلطة لا تغتفر في هذه المهنة مينفعش تبقى فنان وانت مش على دراية باللي بيحصل في بلدك".

وأبدي كريم عبدالعزيز أمنيته لتكريم مشوار الفنان عادل إمام، قائلًا: "نفسي أكرم عادل إمام العظيم اللي كبرنا كلنا على مدرسته وأفلامه وبعتبر نفسي من ولاده وعلاقته بوالدي قديمة جدا وولاده إخواتي ومثلت معاه المشبوه وهو أسطورة من أساطير الفن".

وكانت أشادت النجمة إلهام شاهين بالتاريخ الفني الكبير للزعيم عادل إمام قائلة: "أنا من عشاق عادل إمام على المستوى الفنى والإنسانى، وتعلمت منه الكثير، فهو لا يتحدث كثيرا لكن نتعلم منه أكثر"، لافتة إلى أن له مواقف عظيمة وهو أول من قدم مجموعة أفلام ضد الإرهاب والمتاجرين فى الدين.

وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، أعماله تتحدث عنه، وهو الفنان الوحيد الذى كانت تأتى له طائرات شارتر من عدد كبير من الدول لرؤية مسرحياته، مما كان يرفع مستوى السياحة، فهو قدم الكثير لمصر والمصريين والوطن العربى كله.

عادل إمام وإلهام شاهين

وتابعت إلهام شاهين أن فى أى دولة سافرت إليها حول العالم يقابلنها فيها جاليات عربية ويقولوا لها: "سلميلنا على عادل إمام"، موضحة أنه شاغل كل بيت مصرى، والوحيد فى مصر تربع على عرش النجومية لمدة 50 سنة، فهو ليس شبيه أحد، ولا يقلد أحدا ولن يأتى بعده أحد مثله.

واختتمت إلهام شاهين قائلة: "عادل إمام يطغى على أى فيلم"، موضحة أن دورها فى فيلم الهلفوت (خضنى) عندما رأيته لأننى سأقوم به أمام الزعيم، وهو أول فيلم فى حياتى كان معه، وفخورة بمشاركتى معه فقد ساعدنى جدا وقال لى: "أنا بتحدى بيكى" ووقف بجوارى، وأخذت أول جائزة فى حياتى بأحسن ممثلة كانت مع عادل إمام وبسبب دعمه لى.