نائب محافظ الإسماعيلية في جولة تفقدية لعدد من المشروعات بالقنطرة غرب

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عدد من المشروعات التنموية بمدينة القنطرة غرب؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز بها.

وذلك بحضور النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، ورئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، مدير عام التخطيط العمراني، مدير عام الإسكان، مدير عام الطرق والنقل، مدير عام ورئيس منطقة تعمير شرق وغرب الإسماعيلية ونائب رئيس منطقة تعمير شرق وغرب، مدير عام التخطيط بالمحافظة ومعاون المحافظ للخطة والمتابعة.

بدأت الجولة بمتابعة آخر التطورات بمشروع سوق الجملة "الوكالات" بمنطقة السواركة بمدينة القنطرة غرب، والذي يهدف لتقنين وضع البائعين والقضاء على العشوائيات داخل مدينة القنطرة غرب، وتحقيق السيولة المرورية.

ويستغرق إنشاؤه مدة ٦ شهور، بتكلفة إجمالية ١٩ مليون جنيه تقريبًا، وتقوم بالاشراف عليه مديرية الإسكان بالإسماعيلية، حيث بلغت نسبة تنفيذه ٨٥ ٪ ومن المنتظر أن يتم افتتاحه خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

ويضم المشروع ٢٢ محل بمساحة ٨٠ م٢ على مسطح ٩٠٠، عبارة عن مجمع محال وحمامات وإدارة وكافيتريا ومنطقة مكشوفة ومنطقة بيع.

وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني والمباني وجاري الانتهاء من أعمال المحارة والردم لتشكيل جسر الطريق وجاري اتخاذ إجراءت عمل الخزان الصحي واستيفاء الموافقات الخاصة بمنظومة الحريق.

كما تفقد نائب المحافظ مشروع إنشاء سوق لفروشات الملابس والذي يهدف للقضاء على منطقة السوق العشوائي الغير مرخص بقلب المدينة ويضم ٤٠٠ محل على مساحة ٢٤٠٠ متر مسطح، يتخللها حمامات وممرات مجهزة لخدمة المشروع بتكلفة ٣٨ مليون جنيه.

وفي نهاية الجولة تفقد "عصام" موقع إنشاء سوق الخضر والفاكهة والأسماك والمقرر إقامته بموقع المرور القديم على مساحة ١٢٠٠ متر مسطح، ويضم مبني من دورين بالإضافة إلى كافيهات حيث انتهت أعمال الجسات ويبدأ جهاز تعمير سيناء في أعمال الصب اعتبارًا من الأسبوع القادم.