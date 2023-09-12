إصلاح هبوط أرضي بقرية الروضة بالقنطرة غرب

تلقت الوحدة المحلية لقرية الروضة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، شكوى من أحد المواطنين بعدد ٢ هبوط أرضي بنطاق نمرة ٥ الحربي اتجاه القنطرة الإسماعيلية.

وعلى الفور قامت الوحدة المحلية للقرية، اليوم الثلاثاء، بإصلاح الهبوط الأرضي وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

تم الانتهاء بالكامل من الأعمال وإعادة الشيء لأصله وإعادة فتح الطريق مرة أخرى بكامل طاقته.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالاستجابة الفورية لكافة شكاوى المواطنين وخاصة التي تتعلق بالطرق؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأروح المواطنين.