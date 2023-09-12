هجوم على حافلة حكومية فى جنوب نيجيريا واختطاف عشرة ركاب

هاجم مسلحون مجهولون اليوم الثلاثاء حافلة حكومية تتبع حكومة ولاية بينوي بجنوب وسط البلاد، واختطفوا 10 من ركابها، وكانت متجهة صوب الطريق السريع الرابط بين الولاية ومدينة لاجوس الساحلية بأقصى جنوب البلاد.

هجوم على حافلة حكومية فى جنوب نيجيريا

وقالت مصادر أمنية إن قوات الشرطة النيجيرية أقامت كمائن تفتيشية في محل الواقعة بمنطقة ماكوردي القريبة من الحدود مع ولاية كوجي حيث كان الطريق السريع المتجه إلى لاجوس مسرحا لواقعة الاختطاف.

وقال شهود عيان من سكان القرى القريبة من مسرح الواقعة إنهم سمعوا إطلاق نار، فيما عثر محققوا الشرطة على فوارغ طلقات وآثار دماء بداخل جسم الحافلة ما يدل على وقوع مصابين، كما يبدوا أن المهاجمين قد اصطحبوهم برفقة من تم اختطافهم من الركاب، وتقوم أجهزة البحث الجنائي النيجيري بتمشيط المناطق المشتبه فيها لمحاولة إنقاذ الرهائن.