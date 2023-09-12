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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

هجوم على حافلة حكومية فى جنوب نيجيريا واختطاف عشرة ركاب

هجوم على حافلة حكومية
هجوم على حافلة حكومية فى جنوب نيجيريا

 

هاجم مسلحون مجهولون اليوم الثلاثاء حافلة حكومية تتبع حكومة ولاية بينوي بجنوب وسط البلاد، واختطفوا 10 من ركابها، وكانت متجهة صوب الطريق السريع الرابط بين الولاية ومدينة لاجوس الساحلية بأقصى جنوب البلاد.

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وقالت مصادر أمنية إن قوات الشرطة النيجيرية أقامت كمائن تفتيشية في محل الواقعة بمنطقة ماكوردي القريبة من الحدود مع ولاية كوجي حيث كان الطريق السريع المتجه إلى لاجوس مسرحا لواقعة الاختطاف.

 

وقال شهود عيان من سكان القرى القريبة من مسرح الواقعة إنهم سمعوا إطلاق نار، فيما عثر محققوا الشرطة على فوارغ طلقات وآثار دماء بداخل جسم الحافلة ما يدل على وقوع مصابين، كما يبدوا أن المهاجمين قد اصطحبوهم برفقة من تم اختطافهم من الركاب، وتقوم أجهزة البحث الجنائي النيجيري بتمشيط المناطق المشتبه فيها لمحاولة إنقاذ الرهائن.

 

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