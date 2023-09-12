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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وزير الرياضة يهنئ الخماسي الحديث للناشئين بالميدالية الذهبية في بطولة العالم

منتخب مصر يفوز بذهبية
منتخب مصر يفوز بذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث

أعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عن تهنئته القلبية إلي الاتحاد المصري للخماسي الحديث، بعد تتويج ملك إسماعيل وفريدة أبو هاشم، بالميدالية الذهبية لمسابقة تتابع السيدات، في افتتاح بطولة العالم للناشئين، المقامة حاليًا في ليتوانيا.

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ونجح الزوجي المصري، في إحراز الذهبية برصيد 1103 نقاط بالتفوق على زوجي المجر، المكون من سارة دوركا وليلي باسا.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة، وذلك من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

قائمة منتخب مصر

تضم قائمة المنتخب المصري 4 لاعبين، وهم محمد الجندي ومعتز وائل ومازن طارق ومحمد حسام، فيما تشهد قائمة الفتيات، مشاركة الرباعي ملك إسماعيل وأميرة قنديل وفريدة أبو هاشم وزينة عامر.

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