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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للتوجه إلى السعودية

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للتوجه إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.
 

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بعد قليل .. الأهلي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية

 كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته، ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف. 

 كولر يجتمع مع اللاعبين:

 وقبل بدء فقرات المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري. 
 كما حرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.
 ويواجه الأهلي المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا بنسخته الأخيرة، نظيره اتحاد العاصمة الجزائري صاحب لقب الكونفدرالية الأفريقية الأخير، الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

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