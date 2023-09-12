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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأحوال الجوية تتسبب في إلغاء منافسات التجديف بدورة الألعاب الأولمبية

بطولة التجديف بالعالمين
بطولة التجديف بالعالمين

قررت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقامة بمدينة هبراكليون باليونان إلغاء منافسات التجديف بالبطولة بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وكانت اللجنة المنظمة قد أجلت منافسات دور الثمانية التي كان مقرر لها أمس لتقام اليوم ولكن بعد استمرار ارتفاع الأمواج وحالة البحر قررت اللجنة المنظمة إلغاء منافسات التجديف بعد الوصول لدور الثمانية.

وانطلقت منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية يوم 9 سبتمبر الجاري وتختتم يوم 16 سبتمبر وذلك بمشاركة مصر.

في سياق متصل، حضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، فتتاح بطولة التجديف، والتي تقام خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.

وشهدت افتتاح البطولة حضور أيضًا الدكتور وليد الرفاعي، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مرسي مطروح، أحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، واعضاء شركة Cairorow الشركة المنظمة للبطولة.

وأوضح أشرف صبحي الى اقامة البطولة والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" حيث يتم قامت خلاله وزارة الشباب والرياضة باقامة العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية في مدينة العلمين، والذي يؤكد للعالم اجمع على قدرة الدولة المصرية على اقامة واستضافة مختلف البطولات الدولية والقارية والذي ظهر جليا خلال الفترة الماضية، واضاف وزير الرياضة أن مهرجان العلمين يشهد خلال مدة اقامته استضافة مايزيد عن 12 بطولة وفعالية قامت وزارة الشباب والرياضة بتنظيمهم والإشراف عليهم بالتعاون مع الاتحادات المختلفة.

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