جنوب سيناء تتابع الأنشطة الزراعية بوادي تال

قام المهندس خالد إبراهيم مدير الإدارة الزراعية بمدينة ابوزنيمة رافقة المهندس محمد رفعت إلى زيارة عدد من المزارعين بوادى تال تم خلالها تفقد الزراعات الموجودة لديهم كالبرسيم الحجازى والدراوة وبعض أشجار النخيل وشتلات الزيتون كما تبين وجود اثمار خفيف ببعض الأشجار.

وتم ارشاد أصحاب المزارع والمسؤلين عن متابعة الأعمال بها نحو إزالة الافرع الجافة والعناية بعملية التقليم وازالة الحشائش والإهتمام بالجور حول الأشجار كى يستطيع النبات الإستفادة من الرى والتسميد و تم التبيه والارشاد نحو أهمية تطهير أحد الآبار الموجود لدى أحد المزارعين كما تم ارشادهم لزيادة الرقعة المنزرعة لديهم حتى تؤتى المزرعة عائدا اقتصاديا مناسبا.