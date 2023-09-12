عاجل
البابا تواضروس يعقد الاجتماع العام بالكنيسة المرقسية..غدًا السيسي: "مصر لن تدخر جهدًا في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة"
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش اللبناني: إحباط محاولة تسلل 1250 سوريًا بطريقة غير شرعية

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني، إحباط محاولة تسلل نحو 1250 سوريًا عند الحدود اللبنانية السورية بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي.

txt

الجيش اللبناني يٌعلن إحباط محاولة تسلل أكثر من ألف سوري

txt

الجيش اللبناني: إحباط محاولة تسلل 1100 سوري عبر الحدود البرية خلال أسبوع

 

جاء ذلك في بيان للجيش اللبناني، موضحًا أن وحداته أحبطت محاولات التسلل في سياق مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية عن إحباط تسلل أكثر من 2850 سوريًا عبر الحدود البرية، كما شارك قائد الجيش اللبناني في اجتماع تشاوري مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أمس؛ لبحث ملف النزوح السوري الجديد للبنان.

مواد متعلقة

الجيش اللبناني يُقرر إحالة 11 شخصًا للقضاء في أحداث القرنة السوداء

الجيش اللبناني يلقي القبض على متورطين في قضية خطف السعودي

الجيش اللبناني يُعلن تحرير المواطن السعودي المختطف
الجريدة الورقية