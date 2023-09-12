رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يترأس اجتماع مجلس إدارة المعاهد النموذجية

ترأس فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 م اجتماع مجلس إدارة المعاهد الأزهرية النموذجية التابعة للمنطقة في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس المنطقة للوقوف علي جاهزية الإدارات والمعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024 م .

تناول الاجتماع الذي حضره الشيخ عبدالحكم محمد حسين، مدير إدارة التعليم النموذجي والدكتورة لبني السيد علي، مدير إدارة رياض الأطفال والأستاذ طارق محمد أحمد، مدير إدارة المعلومات وشيوخ المعاهد النموذجية مناقشة استعدادات المعاهد التجريبية والنموذجية لاستقبال العام الدراسي الجديد والوقوف على أهم المشكلات التي تواجه تلك المعاهد وكيفية حلها والتغلب عليها.

كما تناول الاجتماع عرضا لآليات استيعاب تلك المعاهد للكثافة بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وشدد رئيس المنطقة علي ضرورة المتابعة المستمرة للعملية التعليمية داعيًا شيوخ المعاهد أن يكونوا على قدر المسئولية وتحمل الأمانة بإخلاصٍ وتفانٍ ، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع أي تقصير ومنوهًا إلى ضرورة التواصل والتنسيق المستمر مع المنطقة وإدارة التعليم النموذجي والتجريبي لتحسين جودة وتطوير الأداء من خلال الوقوف على نقاط الضعف والقوة وعرض مقترحات التحسين.