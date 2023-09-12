تعرف على حكم مباراة مصر وتونس الودية

تحدد حكم مباراة مصر وتونس حيث يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة نظيره تونس في المباراة الودية التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادات الفريقين لخوض غمار منافسات كأس أمم أفريقيا 2024.

ومن المقرر أن تشهد مباراة مصر وتونس غدا الثلاثاء مشاركة الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الذي غاب عن لقاء إثيوبيا الأخير، بقرار من فيتوريا لإراحته.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على نظيره الإثيوبي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا، الذي أقيم على ستاد الدفاع الجوي ليعزز منتخب مصر بهذا الفوز موقعه في صدارة المجموعة الرابعة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة.

بينما تغلب تونس على نظيره بوتسوانا بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا، بهذا الفوز ضمن منتخب تونس صدارة المجموعة العاشرة بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، ليتفوق بفارق المواجهات المباشرة على غينيا الاستوائية.

طاقم تحكيم كويتي لمباراة مصر وتونس

حكم ساحة: عمار أشكناني.

حكم مساعد أول: أحمد صادق عباس.

حكم مساعد ثان: سعود الشمالي.

حكم رابع: عبد الله حسن الكندري.

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب اضغط هنا