نقابة المحامين: النائب العام يقرر الإفراج عن الزميل أسامة إبراهيم المحامي بأسوان

أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرارًا بالإفراج عن أسامة إبراهيم المحامي بأسوان، جاء هذا القرار بعد اللقاء الذي جمع نقيب المحامين، عبدالحليم علام، مع النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في حضور النقيب حمادة كرورة، نقيب أسوان، وعبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، وأبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد، والذي جرى خلاله تقديم طلب الإفراج عن الزميل.

ومن جانبه وجه النقيب عبدالحليم علام، صادق الشكر إلى معالي المستشار النائب العام حمادة الصاوي، على سرعة الاستجابة لمطلب النقابة بالإفراج عن الزميل، بعد التحقق والتيقن من سلامة موقفه القانوني، وانتفاء أي مبرر لحبس الزميل احتياطيًا، مثمنًا ومقدرًا موقف سيادته المعزز لدولة القانون.



وثمن نقيب المحامين جهود سيادته في تطوير النيابة العامة خلال فترة ولايته التي تنتهي في سبتمبر الجاري، متمنيًا له التوفيق.

ووجه عبدالحليم علام، عظيم الشكر والامتنان لجميع الزميلات والزملاء المحامين، أعضاء الجمعية العمومية لنقابة اسوان الفرعية، ومجلسها خاصة والجمعية العمومية للمحامين عامة، الذين تحلوا بضبط النفس والترابط والتكاتف والوقوف خلف زميلهم، وخلف نقابتهم العامة ومجلسها، ودعم الجهود المبذولة للإفراج عن الزميل دون أي تجاوز أو تصعيد.

وأكد نقيب المحامين، على حرصه الشديد في إعادة بناء العلاقة المتوازنة، والاحترام المتبادل بين نقابة المحامين، وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة، وذلك لاحتواء كافة المشكلات التي تواجه المحامين، وهو ما يجد استجابة رائعة ومقدرة ومشكورة من كافة الأجهزة والمؤسسات .