خماسي قدم جامعة سوهاج يصعد لدور الثمانية بأسبوع شباب الجامعات المصرية

صعد فريق خماسي كرة القدم بجامعة سوهاج لدور الثمانية، وذلك بعد تغلبه في مباراة حماسية غلب عليها طابع التشويق والإثارة على فريق جامعة قناة السويس بركلات الجزاء الترجيحية ٤ -٣، بعد أن انتهي اللقاء بينهما بالتعادل الايجابي ٢-٢ ، وذلك تحت الاضواء الكاشفة علي آرض ملاعب جامعة حلوان ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر. صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وقال الدكتور ياسر طه المدير الفني للفريق ان فريق خماسي كرة القدم حقق هذا الانتصار بعد أن تصدر لاعبيه ترتيب المجموعة الأولى عقب الفوز على جامعة المنصورة بثلاث أهداف نظيفة، والفوز على جامعة المنصورة الأهلية الجديدة بنفس النتيجة، والفوز على جامعة الجلالة بهدف دون رد، ليحقق الفوز الرابع على خماسي قدم جامعة قناة السويس ويصعد لدور الثمانية.





وجدير بالذكر ان الفريق يتكون من ٨ طلاب، تحت اشراف نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.





وفي ذات السياق حصد الطالب عبدالرحمن صابر محمد عواجه بالفرقة السادسة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج علي المركز الثالت في مسابقة المراسل التلفزيوني علي مستوي الجامعات المصرية المشاركة باسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر المقام بجامعة حلوان، والذي يتنافس به ٤٨ جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية. تحت شعار "الجمهورية الجديدة… حلم وطن".صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.



وأوضحت انتصار أبو الدهب مدير النشاط الثقافي والفني بإدارة رعاية الشباب المركزية ان الطالب قدم خلال المسابقة تقرير تلفزيوني مصور عن أول ورشة تدريبية تنظمها جامعة سوهاج لتأهيل الأطباء للتعامل مع الصم وضعاف السمع مدته ثلاث دقائق، موضحة أن مسابقة المراسل التلفزيوني تاتي ضمن مسابقات النشاط الثقافي المشاركة في فعاليات الاسبوع، والتي تضمنت مسابقات الشعر العامي الفصحى، والقصة القصيرة، ودوري المعلومات، والقرآن الكريم، والحديث الشريف والإنشاد الديني.