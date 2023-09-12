ختام فعاليات "نوابغ الثقافة المصرية" بفرع ثقافة الفيوم

اختتم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، فعاليات "نوابغ الثقافة المصرية" ضمن مبادرة ''ثقافتنا في إجازتنا'' التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

جاء ذلك تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وتم تنفيذها بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة والمكتبات الفرعية بالقرى والمراكز.

خلال ذلك اختتم قسم الثقافة العامة بفرع ثقافة الفيوم فعاليات مبادرة ''نوابغ الثقافة المصرية'' بمكتبة الكعابي الفرعية، وتضمنت محاضرة حول شخصيات مصرية بارزة من مثقفي ونوابغ مصر، ناقش خلالها الدكتور عمر صوفي محطات من حياة طه حسين، وملك حفني ناصف، والفنان سيد درويش، إلي جانب نبذة من أعمالهم، وفي ختام المبادرة، تم تنفيذ مجلة حائط حول الموضوع مع رواد الموقع حول نوابغ الثقافة المصرية.

ونظمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان''الشخصية السوية'' تحدث خلالها كرم عيسى أخصائي اجتماعى بمكتب الخدمة الإجتماعية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، حول سمات الشخصية السوية، الفرق بين القدرات والمهارات، وكيفية تنمية المهارات الحياتية، والمهارات الخاصة بالجانب الجسمى والعقلى والنفسي والإجتماعي.

محاضرة بعنوان الثقة بالنفس وتطوير الذات بفرع ثقافة الفيوم…

وفي سياق متصل عقدت الثقافة العامة بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان ''الثقة بالنفس وتطوير الذات''، أكدت خلالها مروة محمود عطية أخصائي ثقافي بالمكتبة، على أهمية إدراك الشخص أن معارك الحياة وصعوباتها لا يفوز بها الأقوى أو الأسرع، حتى وإن فاز وتفوق فى الخطوة الأولى، فالذي يفوز فى النهاية هو من يعتقد أنه يستطيع، ومن يثق بما لديه من قدرات ومهارات، ويسعى بإستمرار إلى تطوير ذاته لمواجهة الحياة والنجاح فى كافة المجالات.

بينما أقام نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية من الخرز والفوم بعنوان ''اصنع بنفسك'' نفذتها فاطمة محمد مسئولة نادى المرأة بالمكتبة، تم خلالها تنفيذ مشغولة فنية ديكور على شكل عجلة بطريقة سهلة وبسيطة، من الفوم وتزيينها بالخرز، وأقام نادى المرأة بقصر ثقافة الفيوم ورشة أشغال يدوية لتعليم الفتيات والسيدات طريقة عمل شنطة من الكروشيه.

وتحت عنوان''أهمية تنظيم الوقت''، أعدت مكتبة الطفل والشباب بطامية حوارا مفتوحا أدارته أمل عشري أمينة المكتبة، تحدثت خلاله أنه بالرغم من ضغوط الحياة، علينا إدراك أهمية الوقت في حياتنا، وتعلُّم كيفية إدارته، حتي نتمكن من إنجاز المهام والحفاظ علي صحتنا النفسية والجسمانية.