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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السلطات الكاميرونية تعتقل شخصا يشتبه في تورطه بوفاة نائب قنصل فرنسا لدى الكاميرون

الشرطة الكاميرونية
الشرطة الكاميرونية

أعلنت الشرطة الكاميرونية عن اعتقال شخص يشتبه تورطه بقضية وفاة نائب قنصل فرنسا لدى الكاميرون، كريستيان هيو، الذي عثر على جثته بمنزله في مدينة "دوالا" الكاميرونية في الـ 18 من أغسطس الماضي.

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ولم تدل الشرطة الكاميرونية، وفقا لما نقلت صحف محلية، بمزيد من التفاصيل حول اعتقال الشخص المشبته تورطه في قضية مقتل نائب القنصل الفرنسي؛ لكنها اكتفت بإعلان اسمه وأنه يدعى: نجويا إسماعيل.

 

وأشارت إلى أن السلطات المحلية تُجري تحقيقات شاملة في وفاة الدبلوماسي الفرنسي بالتعاون الوثيق مع السلطات الفرنسية، مضيفة أن المحققين فحصوا الأدلة وأجروا مقابلات مع العديد من الشهود، فضلا عن إجراء اتصالات مع أفراد أسرة الدبلوماسي الراحل لتقديم أي معلومات ذات صلة تكشف ملابسات وفاته.

 

وكانت الشرطة الكاميرونية قد أعلنت الشهر الماضي أنها عثرت على نائب قنصل فرنسا لدى الكاميرون، كريستيان أندريه ماري هيو، البالغ من العمر حوالي 65 عاما، مشنوقا في مقر إقامته بحي "نكونجموندو" بمدينة دوالا، العاصمة الاقتصادية للكاميرون. 

 

وأوضحت الشرطة الكاميرونية أنها عثرت على جثة الدبلوماسي الفرنسي حوالي الساعة الثانية بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس، في منزله بمحور "إيتو" في حي "نكونجموندو" بمدينة "دوالا".

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