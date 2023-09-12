محافظ الشرقية: "افتتاح 8 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 55 مليون جنيه"

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ افتتاح ٨ مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 55 مليون و 600 ألف جنيه بمراكز ومدن "كفرصقر - مشتول السوق - صان الحجر - العاشر من رمضان" بقطاعات "الأبنية التعليمية - الكهرباء - الشباب والرياضة" جاهزين للافتتاح ضمن 93 مشروعًا خدميًّا وتنمويًّا في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء" بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه في مركز كفر صقر في قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من إنشاء مبني وملعب وسور بمركز شباب البوها المحطة بتكلفة 4 ملايين و600 ألف جنيه، وإنشاء مبني إدارى بمركز شباب الرباعي بتكلفة 2 مليون جنيه.

وفي مركز مشتول السوق بقطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال إنشاء:-

· مدرسة جيهان عبدالحكيم، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

· مدرسة عبدالله أبوالنيل، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

· مدرسة الشيخ عليوة حسن، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

في مدينة صان الحجر بقطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال انشاء إدراة صان الحجر بتكلفة 9 ملايين جنيه، وفى قطاع الكهرباء تم الانتهاء من لوحه توزيع كوبرى سليم بتكلفة 15 مليون جنيه.

وفي مدينة العاشر من رمضان بقطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال انشاء مدرسة المستقبل الرسمية للغات بتكلفة 7 ملايين جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أعلن الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات "الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة - الإسكان" بمركز أبوكبير بتكلفة 12 مليون جنيه جاهزين للافتتاح ضمن 93 مشروعًا خدميًّا وتنمويًّا في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري- الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء" بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة مصطفى كامل (24 فصلًا) بتكلفة 9 ملايين جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وفي قطاع الإسكان تم الانتهاء من إنشاء وتشطيب وحده التضامن الاجتماعي بكفر النجار بتكلفة 1.3 مليون جنيه.

في قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من إحلال ملعب مركز شباب كفر الشبكي بتكلفة 1.7 مليون جنيه.

كما أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الطرق والكباري بمركزي الزقازيق وأولاد صقر بتكلفة مليار و603 ملايين جنيه، وذلك لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة تماشيًّا مع رؤية مصر 2030 بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وهي كالآتي:-

استكمال إزدواج طريق "الزقازيق - ديرب نجم" مرحلة أولى بطول 20 كم وبتكلفة مليار و500 مليون جنيه.

أعمال رصف طريق أبو حاكم حتى طريق الأحرار بمركز الزقازيق والتي تشمل أعمال تغطية وازدواج ورصف بطول 12 كم وبتكلفة 100 مليون جنيه.

تنفيذ أعمال تجميل مركز ومدينة أولاد صقر والحملة الميكانيكية بتكلفة 3 ملايين جنيه.

أضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة كافة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.