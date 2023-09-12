دعم زواج 1266 فتاة يتيمة بسوهاج ضمن "مبادرة خير بالتقسيط"

واصلت جمعية الأورمان تنفيذ المبادرة الإنسانية «خير بالتقسيط»، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة لاستهداف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة سوهاج، حيث تمضي جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي، في خطواتها لإعطاء نموذج رائع للعمل المدني من خلال خدماتها المختلفة في كل المجالات خاصة نحو تنمية المجتمع المصري، ولكي تصل الجمعية إلي هدفها في كل أنحاء محافظة سوهاج تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج .





وأكدت جمعية الأورمان، أنه منذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج 19,893 فتاة بجميع المحافظات، منها 1266 فتاة يتيمة في سوهاج، مشيرة إلى اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها عقد قرانها، ووفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الجمعية.

ومن جانبه قال رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة سوهاج، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة «خير بالتقسيط»، من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

وأشادوكيل وزارة التضامن الإجتماعي، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، والتي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 420 جنيه لمدة 36 شهر وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

مشيرا الى أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة .