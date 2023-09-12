خالد الصاوي: الدراما شهدت تنوعًا كبيرًا الفترة الماضية بفضل المتحدة

أثني الفنان خالد الصاوي على دور المتحدة في فتح المجال لكثير من الشركات والمنتجين لتعمل معها في شراكة جاء لصالح المشاهدين، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهد مجال الدراما تنوع كبير في الاعمال المقدمة إضافة إلى تقديم أعمال وطنية تهدف لرفع الوعي لدي الجمهور.

وكان حرص نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي على تقديم الشكر إلى المتحدة على اجتماعاتها مع اتحاد المنتجين والمهن التمثيلية.

وأكد أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc" إن الاجتماع كان في منتهى الأهمية وخرج بمؤشرات إيجابية، مشددًا أن الاجتماعات تستهدف النهوض بالمهنة وحل مشاكل العاملين في القطاعات المختلفة وكذلك الحفاظ على الريادة المصرية.

وأضاف أن جميع مشاكل الصناعة كانت على مائدة الحوار، قائلًا: يتم العمل على "دستور جديد للمهنة"، حيث تم وضع كل المعوقات والمشاكل وكذلك الأشياء التي تخدم صناع المهنة بمعايير مهنية ومختلفة وإيجابية لصناع الدراما في مصر.

وكان أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه يشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشكل كبير على دعوتها الكريمة وقيامها بالاجتماع مع رابطة المنتجين.

وشدد أشرف زكي في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم مع محمد شردي، على احترام الشركة المنتجة للجميع واحترام المنتجين لكل صناع الدراما والجميع أكد أن ما انتشر من لوائح أجور هي مزعومة ومزيفة ولا يوجد شيء اسمه تصنيف فنانين ويجب أن نتبعها تمامًا وحين جلست مع الجميع حصلت على المعلومة من أصحابها مؤكدين أن الأمر لم يحدث على الإطلاق.

وأشار إن مصر رائدة في صناعة الفن والإبداع مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد خطوات مميزة في صالح الصناعة، وأن الاجتماع الذي حدث للحفاظ على الريادة المصرية والمبدعين والفنانين.

وكانت أصدرت الشركة المتحدة بيانًا منذ قليل جاء كالتالي: "إنه في يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023 قامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدعوة اعضاء اتحاد المنتجين ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية لعقد اجتماع تشاوري بين النقابتين واتحاد المنتجين لأكثر من ساعتين للاتفاق على إطار عام لما فيه خير للصناعة" وتم التأكيد على الآتي:

أولاً: أكد اتحاد المنتجين احترامه الكامل لجميع العاملين بالصناعة.

ثانيًا: عدم الاعتداد بأي لوائح تم تداولها مؤخرأ خاصة وأنه لم تصدر عن أي جهة رسمية ولا أساس لها من الصحة وهي تهدف إلى إثارة البلبلة وإشعال الفتنة بين أفراد الأسرة الفنية المصرية.

ثالثاً: إن هدف الجميع الحفاظ على صناعة الدراما في ظل التحديات الثقافية والفنية والاقتصادية التي تواجهها كصناعة رائدة.

وضع ضوابط لآليات حاكمة للعملية الإنتاجية

رابعًا: ضرورة وضع ضوابط لآليات حاكمة للعملية الإنتاجية في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع بما يضمن الحفاظ على جودة العمل والارتقاء بالمحتوى.

خامسًا: استمرار اللقاءات التشاورية العاجلة بين نقيب المهن التمثيلية ونقيب المهن السينمائية وبعض ممثلي الشعب المختلفة بها للتنسيق فيما بينهم بما يضمن حقوق أصحاب المهن الفنية المختلفة.

هذا وقد أكدت الشركة المتحدة دعمها الكامل لما سوف يتم الاتفاق عليه بين اتحاد المنتجين وبين نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية.

وختامًا اتفق الحضور على عدم الإدلاء بأي أحاديث صحفية أو تليفزيونية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد الانتهاء من اللقاءات التشاورية حرصأ على الصالح العام.