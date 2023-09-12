مدير تعليم نجع حمادي يترأس الاجتماع السنوي لوحدة الجودة واللامركزية

ترأس أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي الذي عقدته وحدة الجودة واللامركزية بالإدارة، لمناقشة استعدادات المدارس المرشحة للاعتماد التربوي، بحضور خالد السيد رئيس وحدة الجودة واللامركزية بالإدارة والأعضاء، ومديري المراحل التعليمية، و25 مدير مدرسة مرشحة و احتياطي للحصول للجودة والاعتماد التربوي للعام 2023/2024م.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف الدكتورة دعاء عسران مدير إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم بقنا.

و ناقش الاجتماع، المعوقات التي تواجه المدارس المرشحة للحصول علي الجودة والاعتماد التربوي وتهيئتها للترشح للحصول علي الجودة، مشددا علي ضرورة تذليل العقبات والتعاون داخل المدارس المرشحة، مقدما شكره لإدارات المدارس المختلفة الجاهزة والمهيئة للحصول علي الجودة والاعتماد التربوي.

كما قدم مدير عام الإدارة، شكره لخالد السيد رئيس وحدة الجودة واللامركزية والزملاء أعضاء الوحدة لمجهوداتهم داخل المدارس المرشحة للحصول على الاعتماد التربوي.