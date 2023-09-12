نيو سينا تضخ استثمارات جديدة تصل إلى مليار جنيه

أعلنت شركة نيو سينا للاستثمارات الغذائية والمشروبات عن ضخ استثمارات جديدة تصل إلى مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من 2024 في سوق الأغذية والمشروبات بعد حصولها على حق استغلال حصري لمنتجات ومصانع سينا كولا العلامة التجارية المعروفة

تأتي الاستثمارات الجديدة نتيجة لما قامت به الحكومة المصرية باتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات التي شجعت المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم وفتح آفاق استثمارية جديدة لتعزيز قدرات مصر الاقتصادية وتحقيق رؤيتها 2030 نتيجة للجهود التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية.

قال أحمد عبد المغني حمودة عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة نيو سينا إن الشركة ستقوم بضخ هذه الاستثمارات لإعادة تشغيل المصانع وتطوير خطوط الإنتاج في المنطقة الصناعية بجمصة ومدينة السادات. واستحداث منتجات وأغذية ومشروبات جديدة تلبي احتياجات السوق المصري بالإضافة إلى العمل على طرح منتجات غذائية ومشروبات ذات جودة عالية وفي عبوات جذابة والتوسع في العملية التسويقية لتشمل جميع محافظات الجمهورية بعدما كانت محافظات الجنوب تتمتع بالنسبة الكبرى من عمليات البيع والتوزيع يليها محافظات شمال الدلتا وذلك استعدادا لاقتحام السوق التصديرية للدول العربية بأول منتج مصري وطني ١٠٠% في عالم الأغذية والمشروبات الغازية.

أضاف أن الشركة استعانت بمجموعة منتقاة من أفضل خبراء صناعة وإنتاج الأغذية والمشروبات في مصر والشرق الأوسط من أجل إحداث طفرة غير مسبوقة في مصر ومن خلال فريق إداري يتمتع بأفضل الخبرات الإدارية وفق آلية عمل تساعد على فتح أسواق جديدة في السوق المصري والأسواق الخارجية كما ستشجع الإدارة الجديدة جميع العاملين على تنمية قدراتهم الفنية والمهنية بدورات تدريبية على يد أفضل مراكز التدريب والاستشارات العلمية والتسويقية في الشرق الأوسط مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة أمام الشباب المصري.