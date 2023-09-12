فيديكس تطور أداة جديدة لقياس الاستدامة

أعلنت فيديكس كوربوريشن عن إطلاق أداة جديدة للاستدامة تحت اسم رؤى فيديكس للاستدامة FedEx® Sustainability Insights، لتتيح لعملائها عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة بانبعاثات الغازات الخاصة بشحناتهم المرسلة عبر شبكة فيديكس.

وسيكون بمقدور العملاء استخدام المعلومات التي تقدمها تقارير الاستدامة للمساعدة في اتخاذ قرارات مدروسة عند صياغة استراتيجيات الشحن المستقبلية، وبطريقة تمكّنهم من تقليل التأثير السلبي للانبعاثات.

يستخدم محرك البيانات السحابي المبتكر،الذي أنشأته "فيديكس داتاويركس" FedEx)(Dataworks، بيانات شبكة فيديكس بصورة آنية تقريباً لتقدير انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ويمكن للعملاء عرض بيانات الانبعاثات بإستعمال أرقام التتبع للشحنات الفردية، إضافة إلى البيانات التاريخية المجمّعة لحسابات الشحن الخاصة بهم. وتتضمن البيانات المعروضة في الأداة طريقة النقل ونوع الخدمة والبلد أو الإقليم لجميع شحنات فيديكس إكسبريس المؤهلة.

وبما أن الاستدامة تمثل إحدى الأولويات الإستراتيجية للشركات من مختلف الأنواع، فإن "رؤى فيديكس للاستدامة" تقدّم للعملاء رؤية أفضل حول حجم الانبعاثات داخل سلاسل التوريد الخاصة بهم، كما تضمن الدعم اللازم لهم لإعداد التقارير والتخطيط الاستراتيجي المستقبلي.

قالت كوالبريت، الرئيسة الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا في فيديكس إكسبريس: "أصبح الإشراف البيئي وإعداد تقارير الاستدامة الشفافة الآن ضرورة عمل عالمية في الوقت نفسه، يهتم المستهلكون أيضًا بمفاهيم الاستدامة عند اتخاذ قراراتهم بشأن الشراء في التجارة الإلكترونية. تتيح "رؤى فيديكس للاستدامة" لعملائنا الوصول المباشر إلى بيانات الانبعاثات التي يحتاجون إليها لمساعدتهم على تحديد كيفية تلبية توقعات المستهلكين ودفع أعمالهم وجهود الاستدامة إلى الأمام".

قالت كامي فيسواناثان، نائب الرئيس الأول لعمليات الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا في فيديكس إكسبريس: "تخطو الشركات خطوات كبيرة من خلال كونها أكثر شفافية بشأن التأثير البيئي لعملياتها. باستخدام "رؤى فيديكس للاستدامة"، نقوم بتمكين عملائنا ببيانات قيمة لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة لتقليل بصمتهم الكربونية من أجل مستقبل أكثر استدامة".