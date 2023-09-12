"الصحفيين" تعرب عن تضامنها مع الشعبين المغربي والليبي وتعزيهما بضحايا الكوارث الطبيعية

تعرب نقابة الصحفيين المصريين عن خالص تعازيها للشعبين الشقيقين في المغرب وليبيا بسبب كارثتي الزلزال والإعصار المدمر اللتان خلفتا آلاف الضحايا من الأشقاء في البلدين.

ضحايا إعصار ليبيا



وتعزي النقابة الشعب الليبي في ضحايا الإعصار الذي ضرب عددًا من مدن شرق ليبيا. وتعرب عن تضامنها الكامل مع الضحايا، وتتضرع إلى الله بأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وعلى المفقودين بالنجاة والسلامة.

كما تعرب نقابة الصحفيين عن كامل تضامنها مع الشعب المغربي الشقيق في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي أودى بحياة آلاف الضحايا، ودمر العديد من المدن والقرى المغربية.

وتدعو النقابة المنظمات الإغاثية الإقليمية والدولية كافة إلى المسارعة بتقديم يد العون والمساعدة للمنكوبين في البلدين.