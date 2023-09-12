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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

توافد الأقباط في كنيسة الأنبا شنودة بمناسبة احتفالات "عيد الشهداء"

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

توافد الأقباط، صباح اليوم الثلاثاء، إلى كنيسة الانبا شنودة المعروف كنسيًا بـ"رئيس المتوحدين" التابعة لمطرانية للأرثوذكس سوهاج، ذلك بمناسبة أعياد النيروز و رأس السنة القبطية "1740" وتشتهر بـ"عيد الشهداء" نسبةً لمن ضحوا من أجل  التراث المسيحي في مصر منذ عهد الإمبراطور " دقلديانوس". 

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كنيسة العذراء تشهد احتفالات النيروز ورأس السنة القبطية.. تفاصيل

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الكنيسة تحتفل بـ عشية القديس تيطس الرسول

شهدت الاحتفالات التي ترأسها خورس الشمامسة ولفيف من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة، وتخلل الاحتفال بعيد  النيروز احياء ذكرى شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر رفع  بخور عشية يليها القاء العظة الروحية وتطبيق الطقس الفريحي.

يستمر طقس الفريحي بالكنيسة القبطية لمدة 17 يومًا، من خلال الأعياد السيدية  وينتهى باقامة عيد الصليب المقرر في 27 سبتمبر الجاري.

ذكرت المصادر التاريخية المرجع  لهذه المناسبة  حسب ماذكرت أن الاحتفال بـ"النيروز" أحد مظاهر والتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب.

تنتمي أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها  بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية 

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