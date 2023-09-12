سلوفاكيا تسعى لرفع حالة الطوارئ المفروضة منذ كورونا لطرد مئات المهاجرين

تسعى الحكومة في سلوفاكيا لرفع حالة الطوارئ المفروضة منذ جائحة كورونا اعتبارا من الجمعة القادمة، مما سيسمح لها بطرد مئات المهاجرين المتجمعين حاليًا بالقرب من مراكز الشرطة، الراغبين في الحصول على حق البقاء في البلاد.

وذكرت المنصة الإعلامية "يوراكتيف" المتخصصة في الشئون الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن ملف الهجرة أصبح موضوعا للحملة الانتخابية في سلوفاكيا، مع تجمع أعداد متزايدة من المهاجرين في مدن جنوب البلاد.

وأوضح رئيس الوزراء لودوفيت أودور قائلا: "إذ تم رفع حالة الطوارئ فيمكننا إداريًا طرد المهاجرين غير الشرعيين الذين لا توجد عقبات قانونية أمامهم"، مشيرا إلى أن هذا يتعلق ببضع عشرات من الأشخاص.

وفقا للحكومة، فإن المحرك الرئيسي للهجرة اليوم في سلوفاكيا هو "شهادات الإقامة" الصادرة عن الشرطة، والتي تعطي المهاجرين انطباعا خاطئا عن الإقامة القانونية. لكن سلوفاكيا تريد أن تجعل هذه الممارسة طوعية وليست إلزامية.

وفشلت الحكومة مرتين في فتح المفاوضات بشأن التعديل المقترح لقانون إقامة المهاجرين، لأن عدد المشرعين الحاضرين لم يكن كافياً للسماح بأغلبية كبيرة من الأصوات في المرة الثانية.

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