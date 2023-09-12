نظم الامتحانات وتقويم الطلاب.. برنامج تدريبي بمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة القناة

نظم مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس دورة تدريبية على مدار يومين، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن برنامج نظم الامتحانات تقويم الطلاب (متقدم).

جاء البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور أحمد عبدالرحيم المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، والدكتورة عفاف عطية مديرة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس .

قامت الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني أستاذ إدارة التمريض وعميد كلية التمريض بالتدريب بالدورة .

وتناولت الدكتورة وفاء عبد العظيم الطرق والأساليب الحديثة، وأهمية وإدارة التقويم للورقة الامتحانية، ومراحل إعداد الورقة الامتحانية.

كما تطرقت بالشرح للأنواع المختلفة للامتحانات، وكيفية صياغة الأسئلة، ومميزات وعيوب هذه الأنواع... البرتوفوليو ..بنوك الأسئلة، كيفية الصياغة ومراحل إعدادها، وكيفية رفعها على السيستم .