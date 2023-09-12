وفاة وفقدان 10 أشخاص جراء انهيارات أرضية جنوب الصين

أعلنت السلطات المحلية في مدينة يويلين الصينية، اليوم الثلاثاء، مصرع 7 أشخاص وفقدان 3 آخرين إثر انهيارات أرضية في مدينة يويلين بمنطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبي الصين.

وأوضحت السلطات - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن الانهيارات الأرضية ناجمة عن عواصف مطيرة شديدة يومي الأحد والاثنين، مشيرة إلى أنه جار البحث عن المفقودين.

كانت الأمطار الغزيرة قد تسببت في حدوث فيضانات مفاجئة في هونج كونج الإسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل شخصين، كما غمرت المياه أجزاء من المدينة مرة أخرى بعد هطول أمطار غزيرة أمس الاثنين.

وفي سياق آخر، أعلنت ليبيا الحداد ثلاثة أيام بعد مقتل أكثر من ألفي قتيل بسبب إعصار "دانيال" الذي ضرب العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق البلاد، مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة، ما أدى إلى تدمير المنازل والطرق.

وفرضت السلطات الليبية حظر التجوال، وأعلنت حالة الطوارئ وأغلقت المدارس والمؤسسات العامة، كما تم إغلاق أربع محطات نفط رئيسية مؤقتا.

وقد أدى هطول الأمطار، التي تقدر بنحو 250 ملم (10 بوصات) في غضون ساعات قليلة، إلى فيضانات واسعة النطاق وانهيارات طينية خطيرة.

وأحدثت العاصفة أيضا دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف الطرق والجسور. كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة.

وتُظهر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، السائقين وهم يقفون فوق سياراتهم في انتظار المساعدة، بينما تحيطهم مياه السيول التي اجتاحت مدن بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة، بالإضافة إلى مصراتة غربي البلاد.

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