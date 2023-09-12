التاريخ يمنح الجزائر الأفضلية قبل مواجهة السنغال اليوم

يخوض منتخب الجزائر الأول لكرة القدم مباراة ودية مساء اليوم الثلاثاء ضد منتخب السنغال في إطار تحضيرات محاربو الصحراء وأسود التيرانجا خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

ونجح منتخب الجزائر في حسم بطاقة التأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار مطلع شهر يناير المقبل، وذلك بعد تربعه على صدارة المجموعة السادسة من التصفيات.

على الجانب الأخر نجح منتخب السنغال في حسم بطاقة تأهله إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار والتي ستقام مطلع العام المقبل، بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن الجزائر المتصدر.

الجزائر تتفوق على السنغال تاريخيًا:

وتكشف لغة الأرقام عن التفوق التاريخي للمنتخب الجزائري ضد نظيره السنغالي، حيث يبق أن التقيا من قبل 12 مرة ما بين مواجهات رسمية وودية، حقق محاربو الصحراء الفوز في 6 لقاءات مقابل 3 انتصارات لأسود التيرانجا، وحضر التعادل في 3 مباريات.

واستقر المدير الفني جمال بلماضي على تشكيل منتخب الجزائر الذي سيخوض به المباراة وجاء كالأتي:

حارس المرمى: أنتوني ماندريا.

الدفاع: يوسف عطال – رامي بنسبعيني – عيسى ماندي – محمد أمين توغاي.

الوسط : رامز زروقي – سفيان فيغولي – حيماد عبدلي.

الهجوم: رياض محرز – بغداد بونجاح – سعيد بن رحمة.

موعد مباراة الجزائر والسنغال والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الجزائر ضد السنغال في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر شاشة قناة بي إن سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق نقل اللقاء.

ومن المقرر أن تذاع مواجهة السنغال ضد الجزائر غبر قناة الجزائرية الرياضية بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.