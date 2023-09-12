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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حملة لرفع الإعلانات المخالفة من شوارع المنيا

حملة لرفع الإعلانات
حملة لرفع الإعلانات المخالفة بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية ، بمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة وإزالة الإعلانات العشوائية والمخالفة، والتأكد من الالتزام بالضوابط والشروط التي تتضمنها لائحة الإعلانات.

وذلك وفقاً للقانون والقواعد المنظمة للإعلانات ، حرصاً على المظهر الحضاري للمدن ، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين، من جانبه، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة ، والغير مرخصة من الشوارع والميادين على مستوى المدينة .

 

وذلك بالتنسيق مع ، قسم الإعلانات والكهرباء والإنارة العامة والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية ، حيث أسفرت الحملة عن إزالة اللافتات الإعلانية المخالفة ، وتحرير ٧ محاضر للمخالفين ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

 

وأشار رئيس المركز ، أن الحملات مستمرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة ، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق ، مؤكداً ،  أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات او اشغالات تضر بالصالح العام للمواطن ، وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة ، وذلك في إطار تفعيل الرقابة علي كافة القطاعات والمرافق الخدمية وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجريدة الورقية