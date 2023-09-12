حملة لرفع الإعلانات المخالفة من شوارع المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية ، بمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة وإزالة الإعلانات العشوائية والمخالفة، والتأكد من الالتزام بالضوابط والشروط التي تتضمنها لائحة الإعلانات.

وذلك وفقاً للقانون والقواعد المنظمة للإعلانات ، حرصاً على المظهر الحضاري للمدن ، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين، من جانبه، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة ، والغير مرخصة من الشوارع والميادين على مستوى المدينة .

وذلك بالتنسيق مع ، قسم الإعلانات والكهرباء والإنارة العامة والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية ، حيث أسفرت الحملة عن إزالة اللافتات الإعلانية المخالفة ، وتحرير ٧ محاضر للمخالفين ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

وأشار رئيس المركز ، أن الحملات مستمرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة ، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق ، مؤكداً ، أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات او اشغالات تضر بالصالح العام للمواطن ، وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة ، وذلك في إطار تفعيل الرقابة علي كافة القطاعات والمرافق الخدمية وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.