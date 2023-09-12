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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تكريم 7 موظفين بديوان عام قنا

ديوان عام قنا
ديوان عام قنا

كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، العاملين بمكتب الاتصال السياسى بديوان عام المحافظة ، لتفانيهم في العمل وجهودهم المبذولة في استقبال طلبات  أعضاء مجلسىّ النواب والشيوخ ومتابعتها مع الجهات المختصة والرد عليها

  تكريم 7 موظفين..

 

حيث كرم المحافظ كلا من هيثم محمد أبوالعباس، و منى عبدالرحيم حمزة، و سماح محمد سليمان، و سامية مبارك على، و رانيا محمد رضا، واحلام عبدالرحيم أبوبكر، و أميمة محمود احمد . 

 ووجه المحافظ الشكر إلى العناصر المتميزة الذين تم تكريمهم ، مشيدا بأدائهم المشرف والمتميز، مؤكدا أن المحافظة لديها كفاءات وعناصر متميزة، ومسؤوليتنا هي إبراز هذه الكفاءات وإلقاء الضوء عليهم، والاستفادة منهم في تحسين بيئة العمل وخدمة الوطن والمواطنين

و بدورهم قدم العاملون بمكتب الاتصال السياسى شكرهم لمحافظ قنا لحرصه على تكريمهم مؤكدين أنهم سوف يستمرون في بذل المزيد من الجهد للقيام بالأعمال المكلفين بها على أكمل وجه .

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