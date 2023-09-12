تكريم 7 موظفين بديوان عام قنا

كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، العاملين بمكتب الاتصال السياسى بديوان عام المحافظة ، لتفانيهم في العمل وجهودهم المبذولة في استقبال طلبات أعضاء مجلسىّ النواب والشيوخ ومتابعتها مع الجهات المختصة والرد عليها .

تكريم 7 موظفين..

حيث كرم المحافظ كلا من هيثم محمد أبوالعباس، و منى عبدالرحيم حمزة، و سماح محمد سليمان، و سامية مبارك على، و رانيا محمد رضا، واحلام عبدالرحيم أبوبكر، و أميمة محمود احمد .

ووجه المحافظ الشكر إلى العناصر المتميزة الذين تم تكريمهم ، مشيدا بأدائهم المشرف والمتميز، مؤكدا أن المحافظة لديها كفاءات وعناصر متميزة، ومسؤوليتنا هي إبراز هذه الكفاءات وإلقاء الضوء عليهم، والاستفادة منهم في تحسين بيئة العمل وخدمة الوطن والمواطنين .

و بدورهم قدم العاملون بمكتب الاتصال السياسى شكرهم لمحافظ قنا لحرصه على تكريمهم مؤكدين أنهم سوف يستمرون في بذل المزيد من الجهد للقيام بالأعمال المكلفين بها على أكمل وجه .