زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب الفلبين

أعلن مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط، اليوم الثلاثاء، وقوع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين.

وجاء في بيان صدر عن المركز أن الزلزال وقع في الساعة 11:03 من اليوم الثلاثاء بالتوقيت العالمي المتفق عليه على بعد حوالي 137 كيلومترا شمال شرقي مدينة لاواغ، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 31 كيلومترا.

ولا توجد حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية إلى 2862 شخصًا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2562 شخصًا.

إنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن عدد الوفيات بلغ 1604 بإقليم الحوز، و976 بإقليم تارودانت، وحالة واحدة بإقليم الصويرة، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

وأبرزت أن السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

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