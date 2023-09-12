الكهرباء تناشد المواطنين بالإبتعاد عن المهمات الكهربائية حرصاً على سلامتهم

أكدت وزارةالكهرباء على جميع الشركات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات التابعة في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وما يصاحبها من عاصفة ترابية ورياح وأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة.

يأتى ذلك حرصاً من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

وتم التأكيد على جميع الشركات بإتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات التابعة والتنسيق مع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، ومنها اتخاذ الإجراءات الآتية:

- تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع والتأكيد على أن تكون مغذاه بمصدرين تغذية مختلفين ويعملان بكفاءة طوال الوقت.

- التأكيد على مراجعة واختبار كفاءة وحدات الطوارئ (وحدات الديزل المصدر الاحتياطي) بكل محطة صرف أو رافع صحي

- تم مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بمحطات الصرف الصحي والرفع والتأكد من صلاحيتها وكفاءتها.

- رفع حالات الاستعداد القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة إدارات وقطاعات الكهرباء وسرعة اتخاذ اللازم في حال ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.

- المتابعة المستمرة للشبكة من خلال غرف عمليات مركزية وأخرى بمكاتب رؤساء الشركات والقطاعات التابعة والإدارات والتنسيق مع كافة الجهات على كافة المستويات.

- تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.

- التأكيد على توافر جميع المهمات الاستراتيجية بمخازن القطاعات.

- تواجد جميع فرق إزالة الأعطال للجهدين المتوسط والمنخفض.



ويهيب قطاع الكهرباء السادة المواطنين بالإبتعاد عن المهمات الكهربائية حرصاً على سلامتهم وخاصةً عند سوء الأحوال الجوية لما يمثله ذلك من خطورة بالغة ،



ويؤكد القطاع على استقبال الخط الساخن (121) للابلاغ عن أية أعطال على مستوى الجمهورية حيث تقوم فرق الطوارئ المجهزة التعامل مع الأعطال فى أسرع وقت ممكن.