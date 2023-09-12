كولر يعقد اجتماعًا مع لاعبي الأهلي في مران اليوم

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اجتماعًا مع أعضاء الجهاز الفني المعاون على هامش المران الجماعي للفريق والذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة يوم الجمعة المقبل في بطولة السوبر الإفريقي.

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وشهد الاجتماع مناقشات مطولة بين كولر مع أعضاء الجهاز الفني وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي.

وحرص كولر على الاطمئنان على الحالة الطبية لخالد عبد الفتاح مدافع الفريق في حضور الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي.

وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

كما حرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الأفريقي والتي تقام يوم الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي والتي تقام يوم ١٥ من الشهر الجاري في السعودية