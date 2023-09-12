تدريب المختصين بإصدار تراخيص المحال العامة فى قنا

شارك الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، في ورشة العمل التى ينظمها ديوان عام المحافظة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، لتدريب القائمين على منظومة إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز التكنولوجية وجهاز شئون البيئة والهيئة العامة لسلامة الغذاء على إجراءات إستلام المستندات وإدخالها على المنظومة و التنسيق بين الجهات المعنية بشكل سريع.

وذلك بحضور أحمد يوسف مدير وحدة التحول الرقمى بالمحافظة ، و إبراهيم السيد مدرب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

ورشة ليومين ..

أوضح نائب محافظ قنا، أنه يتم تنظيم ورشة العمل على مدار يومين، و يشارك في فعاليات اليوم الأول 26 متدرب من الجهات المستهدفة والمراكز التكنولوجية بمدن ( قنا – فقط – قوص – نقادة ) ، وسوف تُستكمل فعاليات الورشة غدا بحضور العاملين بالمراكز التكنولوجية لمدن ( أبوتشت – فرشوط – نجع حمادى – دشنا – الوقف ) بالإضافة إلى ممثلى الجهات الخارجية.

أهداف التدريب ..

وأضاف عمر ، أن فعاليات الورشة شملت تدريب المستهدفين على عدد من المحاور ، منها شرح إجراءات طلبات رخص المحال العامة بعد التحديثات التي طرأت من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على منظومة التراخيص ، وشرح آلية استخدام النظام الموجود على المنظومة ، وكيفية متابعة الطلبات المقدمة ومواقف التنفيذ لدى الجهات الخارجية ذات العلاقة.

وأورد نائب المحافظ، أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية أوضحا تنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة بسهولة ويسر وكذا توفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليا بدون ترخيص .

وأشار إلى أن القانون الجديد يقدم تسهيلات وآليات جديدة لأصحاب المحال العامة للحصول على التراخيص لم تكن موجودة فى القانون القديم.