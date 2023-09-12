جامعة جنوب الوادي تبحث الإستراتيجيات المستهدفة حتي 2028

ترأس الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماع فريق مركز التخطيط الاستراتيجي لوضع آليات إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة 2023/2024-2027/2028م، وذلك بحضور الدكتور حسين عبد الباسط مدير مركز التخطيط الاستراتيجي والدكتور محمد سيد محمد السيد نائب مدير المركز وجميع أعضاء المركز.

مناقشة الاستراتيجيات..

تداول رئيس الجامعة خلال الاجتماع تحديد المرتكزات الرئيسة لإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة ومنها: استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030م" - الاستراتيحية الوطنية للتعليم العاليم-2030 م وثيقة ملكية الدولة 2022م - تشخيص الوضع الراهن للجامعة "SOWT Analysis ".

والقضايا الاستراتيجية التي ينبغي مراعاتها عند إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة، والشراكات الإقليمية بين جامعة جنوب الوادي والجامعات الأخري التي يجب مراعاتها في إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة، والجامعات التي سيتم تحديد الوضع التنافسي معها في قطاعات التعليم والبجث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووجه رئيس الجامعة فريق مركز التخطيط الاستراتيجي بتوسيع المعنيين المستهدف التواصل معهم في التحليل البيئي للجامعة ووضع الرؤية والرسالة الجديدة والغايات والأهداف الاستراتيجية، كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل إنجاز الخطة الجديدة للجامعة.