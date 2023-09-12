رياض محرز أساسيًا في تشكيل منتخب الجزائر أمام السنغال

استقر المدير الفني جمال بلماضي على تشكيل منتخب الجزائر الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد منتخب السنغال في إطار وديات محاربو الصحراء خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ونجح منتخب الجزائر في حسم بطاقة التأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار مطلع شهر يناير المقبل، وذلك بعد تربعه على صدارة المجموعة السادسة من التصفيات.

وحصد محاربو الصحراء 16 نقطة من 6 مواجهات خاضها بدور المجموعات، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في لقاء وحيد، بينما احتل تأهل منتخب تنزانيا وصيفًا للمجموعة برصيد 8 نقاط.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: أنتوني ماندريا.

الدفاع: يوسف عطال – رامي بنسبعيني – عيسى ماندي – محمد أمين توغاي.

الوسط : رامز زروقي – سفيان فيغولي – حيماد عبدلي.

الهجوم: رياض محرز – بغداد بونجاح – سعيد بن رحمة.

موعد مباراة الجزائر والسنغال والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الجزائر ضد السنغال في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر شاشة قناة بي إن سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق نقل اللقاء.

ومن المقرر أن تذاع مواجهة السنغال ضد الجزائر غبر قناة الجزائرية الرياضية بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.