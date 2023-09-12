5 نصائح مهمة عند الدفع الإلكتروني

أدى ظهور التكنولوجيا إلى تطور في مختلف الصناعات. وقطاع الدفع الإلكتروني ليس استثناءً. على الرغم من أن معاملات الدفع الرقمية ليست مفهومًا جديدًا تمامًا، فقد أدى وباء كوفيد-19 إلى تسريع اعتماد طرق الدفع مثل واجهة الدفع الموحدة (UPI)، وبطاقات الائتمان/الخصم، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وما إلى ذلك، في جميع أنحاء البلاد.

على الرغم من أن هذه الطرق مريحة للغاية وآمنة إلى حد كبير، فمن الأفضل توخي الحذر عند إجراء عمليات الدفع عبر الإنترنت نظرًا لتزايد حالات خروقات الأمن السيبراني.

5 نصائح لضمان معاملات الدفع الإلكتروني الآمنة

تجنب حفظ تفاصيل البطاقة

على الرغم من أن هذا يبدو أساسيًا، إلا أنه من الضروري التأكد من عدم حفظ تفاصيل بطاقة الخصم/الائتمان الخاصة بك عند إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت. يميل الكثير منا إلى حفظ التفاصيل لتجنب إدخال جميع التفاصيل من الصفر في المستقبل وتمكين عمليات الدفع بشكل أسرع. ومع ذلك، فمن الأفضل مسح معلومات بطاقتك بعد إتمام عملية الشراء عبر الإنترنت للتأكد من أنها ليست عرضة لخطر السرقة.



استخدم نافذة خاصة للمعاملات

الطريقة الأكثر فعالية لحماية أنفسكم أثناء إجراء الدفع الإلكتروني هي تجنب التطبيقات والمواقع المشبوهة والاعتماد دائمًا على التطبيقات الرسمية الموثوقة المقترحة في متجر التطبيقات.

وقال أبهيشيك سوني، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Upwards: "إن استخدام متصفح خاص/افتراضي والاتصالات الآمنة التي تبدأ بـ HTTPS:// للمعاملات سيعزز الأمن المالي. وهي مصممة لتقديم خدمات مصرفية آمنة عبر الإنترنت ومنع تخزين ملفات تعريف الارتباط وبيانات الاعتماد. علاوة على ذلك، من المهم التأكد من تسجيل الخروج من الصفحة بمجرد الانتهاء من المعاملة لمزيد من الأمان".

لا تشارك كلمات المرور

هذه نصيحة شائعة ولكنها جزء لا يتجزأ من الحفاظ على أمنك المالي. يجب أن تكون كلمات المرور الخاصة بحساباتك المصرفية عبر الإنترنت قوية جدًا، ويجب ألا تتم مشاركتها مع أي شخص أبدًا، ويجب تغييرها بانتظام لتجنب الوقوع فريسة للهجمات الإلكترونية. تأكد أيضًا من إبلاغ البنك الذي تتعامل معه في حالة تلقي مكالمات زائفة من أي شخص يسأل عن تفاصيل مثل كلمات المرور الخاصة بك أو رقم التعريف الشخصي لجهاز الصراف الآلي. علاوة على ذلك، سيكون من الأفضل استخدام كلمات مرور لمرة واحدة (OTP) لإكمال معاملاتك لأنها أكثر أمانًا.



قال برافين دهباي، المدير التنفيذي للعمليات في Payworld: "يجب على الفرد دائمًا استخدام بطاقات الخصم/الائتمان على مواقع الويب والتطبيقات الموثوقة، وعدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) مع أي شخص لحماية المعاملة. علاوة على ذلك، يجب على المرء دائمًا استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية وتسجيل الخروج من مواقع الويب عند الانتهاء من الدفع الإلكتروني".

تجنب أجهزة الكمبيوتر العامة/شبكات Wi-Fi

عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت، سيكون من الجيد تجنب استخدام الأجهزة العامة أو شبكات Wi-Fi لأنها أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية والسرقة والأنشطة الاحتيالية الأخرى. من المهم أيضًا استخدام مواقع الويب المشهورة والمعتمدة فقط. غالبًا ما توفر مواقع الويب الموثوقة مستويات أعلى من الحماية لمعاملات الدفع عبر الإنترنت.

قال أنيل بينابالا، مؤسس شركة Vivifi India Finance Private Limited: "حتى لو كنت في عجلة من أمرك، تجنب إجراء معاملات غير نقدية من جهاز كمبيوتر عام أو استخدام شبكة Wi-Fi عامة. مثل هذه المعاملات غير آمنة إلى حد كبير وتعرضك لسرقة البيانات، الأمر الذي أصبح شائعًا بشكل متزايد. تأكد من استخدام جهاز كمبيوتر شخصي ومصدر Wi-Fi موثوق به لجميع المعاملات المالية".



احذر من التطبيقات الاحتيالية

هناك العديد من التطبيقات غير الشرعية على متجري التطبيقات App Store وPlay Store. ولحسن الحظ، يمكن التعرف عليها من خلال المراجعات السلبية المتعددة، وانخفاض عدد التنزيلات، وعدم وجود شارة "تم التحقق منها".

قال سوني: "عندما تقوم بتنزيل التطبيقات على هاتفك الذكي، تأكد من أنه تم التحقق منه إما على App Store أو Play Store. حتى بالنسبة لتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أو محفظة الهاتف المحمول، يجب أن تكون شرعية. إذا طلب التطبيق الإذن بالنسبة للكاميرا وجهات اتصال الهاتف وقراءة الرسائل القصيرة وما إلى ذلك، توخي الحذر قبل تثبيته أو رفض الوصول إليه".