سيد درويش صنع هوية موسيقية مصرية لم تكن موجودة (شاهد)

قالت داليا عطية عضو مجلس إدارة جمعية تراث سيد درويش، إن سيد درويش توفي في 15 سبتمبر 1923 وليس في 10 سبتمبر، وكانت الوفاة في عامه الحادي والثلاثين، لكنه صنع هوية موسيقية مصرية لم تكن موجودة.

سيد درويش

وأضافت "عطية"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "قبل سيد درويش كانت الموسيقى الموجودة في مصر تركيا، فقد كنا في فترة احتلال، ولم تكن هناك أي نغمات أخرى، لكن سيد درويش أحدث نقلة في الموسيقى المصرية".

وتابعت: "معاصروه قالوا إن فطرته كانت رهيبة ومرعبة، فقد قال زكي طليمات إنه كان جبلا من التطورات، وقال سيد درويش إنه لديه القدرة على تلحين الجورنال"، مشيرةً إلى أنه عمل في مهن كثيرة، وكان فريدا من نوعه في التعبير عن العمال فقد كان يشعر بهموم الشعب.

سيد درويش وحبه للمسرح

وواصلت: "عندما يذهب للكُتاب يتركه ويجمع الأطفال ويحضر العلب الفارغة والكراتين والأقفاص ويقوم بعمل مسرح منها ويغني ويجلس أمامه زملاؤه حتى يسمعوه وكأنه كان صاحب مسرح حقيقي".

