الجزائر ضد السنغال.. موعد المباراة والقناة الناقلة والمعلق

يخوض منتخب الجزائر مباراة ودية مساء اليوم الثلاثاء ضد منتخب السنغال في إطار تحضيرات محاربو الصحراء وأسود التيرانجا خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

المنتخب الجزائري تحت قيادة المدير الفني جمال بالماضي يخوض مباراة اليوم بهدف تحقيق نتيجة إيجابية والاستفادة من التجربة الودية لخلق مزيد من الانسجام بين محاربو الصحراء استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا.

ونجح منتخب الجزائر في حسم بطاقة التأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار مطلع شهر يناير المقبل، وذلك بعد تربعه على صدارة المجموعة السادسة من التصفيات.

ونجح محاربو الصحراء في حصد 16 نقطة من 6 مواجهات، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في لقاء وحيد، بينما احتل تأهل منتخب تنزانيا وصيفًا للمجموعة برصيد 8 نقاط.

على الجانب الأخر يخوض منتخب السنغال مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني أليو سيسيه وعينه على الفوز منتشيًا بالفوز الذي حققه على منتخب البرازيل برباعية في أخر مباراة ودية خاضها.

موعد مباراة الجزائر والسنغال والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الجزائر ضد السنغال في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر شاشة قناة بي إن سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق نقل اللقاء.

ومن المقرر أن تذاع مواجهة السنغال ضد الجزائر غبر قناة الجزائرية الرياضية بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.