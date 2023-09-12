الإعدام لـ 6 متهمين والمؤبد لـ3 آخرين انهو حياة طفل

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم، بالحكم بالإعدام على 6 متهمين والمؤبد لـ3 آخرين والسجن 15 سنة لطفل حدث أدينوا بقتل طفل بطلقات نارية داخل صيدلية بالإسماعيلية بعد ورود رأى فضيلة المفتى.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، أحالت أوراق المتهمين أشخاص إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاتهامهم بقتل طفل بطلق خرطوش فى مشاجرة نشبت فى الإسماعيلية خلال فى شهر سبتمبر عام 2022 وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة قضت بإحالة أوراق كل من المتهمين صالح م ص، وأحمد س م ع، وهشام ا م ع، وباسل ا ع ى، وثابت م ت، وبلال ا م، وأحمد م ح، إلى مفتى الجمهورية.

وطبقا لأمر الإحالة فإن المتهمين السبع مشتركين مع 3 آخرين وهم يوسف ع س، وعمر ر ف، وأحمد س م، فى قتل المجنى عليه الطفل يوسف الشافعى عبد الحميد مع سبق الإصرار والترصد.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين تهم قتل المجنى عليه بسلاح نارى خرطوش، بعياريين ناريين وإصابته بإصابات مختلفة فى أنحاء جسده بأسلحة بيضاء إلى أن سقط مضرجا فى دمائه حتى فاضت روحه وكذلك إتلاف زجاج صيدلية.

واستند أمر الإحالة إلى تحريات المباحث الجنائية، بتوصلها إلى صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، إثر خلاف مسبق بين المتهمين الأول والثالث والسابع والثامن والأخير والمجنى عليه، فأحضرو أسلحة نارية وبيضاء وقرروا الانتقام من المجنى عليه.

وقال أمر الإحالة إن المجنى عليه حاول الاختباء داخل إحدى الصيدليات وأغلق صاحب الصيدلية الباب عليهم إلا أنهم حطمو الزجاج وأطلق أحد المتهمين عيارين ناريين صوبه مما أدى إلى وفاته.