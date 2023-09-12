تفاصيل وفاة شخص غرقًا بالشرقية

لقي شخص حتفه غرقا بمياة ترعة بالقرب من كوبري أولاد عمر بمدينة القرين وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى القرين والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

ورود إشارة من مستشفى القرين

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى القرين باستقبال "عبد الحميد س ا" 33 سنة مقيم الصرافية بالعاشر "جثمان هامد"، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث وفاته غرقا بمياة ترعة بالقرب من كوبري أولاد عمر بمدينة القرين وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى القرين، والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.