المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في الطعون ضد التعديلات القضائية

بدأت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، النظر في الطعون المقدمة ضد مسعى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من صلاحيات القضاة، ما يعمق المواجهة مع الحكومة اليمينية المتطرفة التي أحدثت انقساما كبيرا ووضعت إسرائيل على شفا أزمة دستورية.

وفي إشارة إلى أهمية القضية، سينظر جميع قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية الخمسة عشر، للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، في الطعون المقدمة ضد مشروع القانون. وعادة ما تتكون اللجنة من 3 قضاة، على الرغم من عقدهم جلسات موسعة في بعض الأحيان. وتبث الجلسات على الهواء مباشرة.

ويلغي القانون، الذي تم إقراره في الكنيست في يوليو، قدرة المحكمة على إلغاء قرارات الحكومة التي تعتبرها "غير معقولة".

وهذا هو الجزء الأول من الخطة الأوسع التي وضعتها حكومة نتنياهو لإضعاف سيطرة المحكمة العليا ومنح الائتلاف الحاكم المزيد من السلطات.

وسادت الاضطرابات والاحتجاجات الحاشدة المشهد السياسي في إسرائيل بسبب الخطط التي اقترحها نتنياهو وحكومته الجديدة اليمينية المتشددة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، وهي خطط أثارت احتجاجات في الداخل وقلق الحلفاء في الخارج.

وأعلنت حكومة نتنياهو في 4 يناير عن خطة تسمح للكنيست بإلغاء بعض أحكام المحكمة العليا وتمنح الحكومة سلطة أكبر في تعيين القضاة.

عملية دهس بعد انتهاء التظاهرة الرئيسية

وأمس الإثنين، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عددًا من المتظاهرين الذين أغلقوا شارع أيالون في تل أبيب، تعرضوا للدهس من قبل مركبة بعد انتهاء التظاهرة الرئيسية في شارع كابلان، وفق روسيا اليوم.

ووثق فيديو قيام شخص بدهس عدد من المتظاهرين يغلقون الشارع، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص أحدهم شاب (25 عامًا) وصفت حالته بالمتوسطة، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وصفت حالة الآخرين بالطفيفة.

كما أظهر الفيديو وجود شجار عنيف بين عدد من المتظاهرين الإسرائيليين وقوات الشرطة وسط تل أبيب، في الوقت الذي أسرعت فيه سيارة وقامت بدهس عدد من المحتجين.

قال الناطق باسم الشرطة إن الأمن اعتقل مشتبها دهس عددا من المتظاهرين في شارع أيالون.

من جهته أصدر مكتب رئيس الوزراء نتنياهو بيانا علق من خلاله على الحادثة، حيث قال إن رئيس الحكومة يدين بشدة أي شكل من أشكال العنف، ويدعو الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية واحترام القانون".

إلى ذلك، شهدت المناطق التي تجمع فيها المتظاهرون مشادات لإغلاق المحتجين للطريق العام، علما أن الشرطة الإسرائيلية باشرت بحملة مخالفات بقيمة 100 شيكل ما يعادل 200 دولار، لكل متظاهر يغلق الطريق.

وواصل عشرات آلاف الأشخاص تظاهراتهم في مناطق متفرقة من إسرائيل، السبت، احتجاجا على خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل وذلك للأسبوع الـ36.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية إن عشرات الآلاف شاركوا في التظاهرة المركزية بشارع كابلان وسط مدينة تل أبيب، ضد خطة التعديلات القضائية.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عددا من الطرقات الرئيسية في تل أبيب، عقب انطلاق التظاهرة.

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