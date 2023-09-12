وكيل رياضة القليوبية يتابع المعرض الدائم للحرف اليدوية بمراكز الشباب

تابع الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالقليوبية ، فعاليات المعارض الدائمة الحرف اليدوية المقامة بمراكز شباب المحافظة ، فى حضور مديري الإدارات الفرعية فى المراكز المقامة فيها ، و الدكتور وليد الفرماوى وكيل المديرية للشباب ، والدكتورة سارة طه معاون المدير العام للشباب ، و عامر حمدى مدير إدارة الشباب بالمديرية .

وتم التدشين والافتتاح من مركز شباب المنشية ببنها بالأمس لمعرض الحرف اليدوية الدائم ، والمقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ، و بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب .



فى متابعة الصبروط للعارضين شاهد التنظيم و الترتيبات بكل المراكز المنظمه، مع التأكيد على عمل الاعلانات والدعاية اللازمة للتسويق الالكتروني للمعارض و وضع لافتات فى أماكن واضحة للمارة فى القرى والمدن ، حيث أنه مكان دائم يرتب له أسبوعيا ، لاستقبال الجمهور و للحركة البيع والشراء من هذا المنتجات .



كما أكد الصبروط على أن هذه المعارض تتيح الفرصة أمام الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحِرف اليدوية ضمن البرامج التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة لأعضاء مراكز الشباب من الجنسين وتدريبهم فى مجال صناعة المشغولات اليدوية و الحِرفية على الإنضمام والمشاركة في هذه المعارض و يأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة نحو إحياء الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية ، و دعم و تشجيع المنتج المحلى خاصة فى قطاع الحرف اليدوية والتراثية و العمل على تطويرها .

ويضم المعرض عددًا من ( أشغال من الكورشية و التريكو ، و الاكسسوارات ، والقطع المفصلة من الملابس ، اشغال يدوية من الخرز ) والتى من مقرر تنفيذها فى مراكز شباب بالإدارات الفرعية بشكل دائم و يأتى ذلك أيضا ضمن خطة القضاء علي البطالة ، و مساعدة الشباب لعرض منتجاتهم ، وتقديم كافة السبل لمساندتهم في ظل المشاكل الاقتصادية الراهنة مع متابعة وإشراف إدارة الشباب بالمديرية .

تلعب وزارة الشباب والرياضة دورا كبيرا في تشجيع ودعم ورعاية الفنون التراثية والصناعات الحرفية، على تكون المعارض الدائمة في مركز شباب المنشية بإدارة بنها ، مركز شباب مدينة الخانكة ، مركزي شباب بيجام بإدارة شبرا الخيمة، مركز شباب اسنيت من إدارة كفر شكر ، مركز شباب مدينة قليوب ، مركز شباب قها من إدارة طوخ ، مركز شباب مدينة شبين القناطر.