موعد مباراة الأهلي وإتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي

ينتظر عشاق كرة القدم العربية مباراة الأهلي و اتحاد العاصمة الجزائر مساء الجمعة القادمة في لقاء ناري الذي يٌقام على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأفريقي .

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ومن المقرر ان يختتم الأهلى تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء وبعدها يتحرك للسفر إلى السعودية بمدينة الطائف استعدادًا لكأس السوبر الأفريقي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة اتحاد الجزائر

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

بينما يتكون خط الدفاع من: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول.

وفي خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – بيرسي تاو – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات.

أما في خط الهجوم: كهربا.

موعد مباراة الأهلي و اتحاد الجزائر في كأس السوبر الأفريقي

تبدأ أحداث المباراة التي تجمع بين الأهلى و اتحاد الجزائر مساء اليوم الجمعة 15 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت الإمارات ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .