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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي وإتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي

الأهلي واتحاد العاصمة
الأهلي واتحاد العاصمة

ينتظر عشاق كرة القدم العربية مباراة الأهلي و اتحاد  العاصمة الجزائر مساء الجمعة القادمة في  لقاء ناري الذي يٌقام على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية ضمن  منافسات نهائي كأس السوبر الأفريقي .

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ومن المقرر ان يختتم الأهلى تدريباته الجماعية  مساء اليوم الثلاثاء  وبعدها يتحرك للسفر إلى السعودية بمدينة الطائف استعدادًا لكأس السوبر الأفريقي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة اتحاد الجزائر

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

بينما يتكون خط الدفاع من: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول.

وفي خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – بيرسي تاو – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات.

أما في خط الهجوم: كهربا.

موعد مباراة الأهلي و اتحاد الجزائر في كأس السوبر الأفريقي  

تبدأ أحداث المباراة التي تجمع بين الأهلى و اتحاد الجزائر مساء اليوم الجمعة 15 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت الإمارات ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .

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