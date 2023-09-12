ضمن مبادرة 1000 مبدع.. بيت ثقافة بلاط يكتشف مبدعًا في الانشاد الديني

في إطار مبادرة 1000 مبدع، قام بيت ثقافة بلاط في الوادي الجديد بتنظيم فقرات فنية مميزة للأطفال، بالإضافة إلى فقرة انشاد ديني أذهلت الحضور. وتأتي هذه الفعاليات ضمن خطة الأنشطة التي وضعتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتنسيق مع الكاتب محمد نبيل في إقليم وسط الصعيد الثقافي، وبإشراف ابتسام عبدالمريد في فرع ثقافة الوادي الجديد.

تهدف هذه المبادرة إلى اكتشاف وتشجيع المبدعين في مختلف المجالات الفنية والثقافية، وتمكنت من رصد مواهب رائعة في الانشاد الديني خلال هذا الحدث. وقد تم اختيار هؤلاء المبدعين بعناية فائقة بواسطة فريق من الخبراء والمتخصصين في مجال الفن الديني.

تميزت فقرة الأطفال بأداءها المتميز والمبهج، حيث قدم الأطفال عروضًا فنية مذهلة في مختلف فروع الفن مثل المسرح والرسم والموسيقى. وقد تعاون في إخراج هذه الفقرة فريق من المختصين في التنشيط الثقافي للأطفال، بهدف تنمية مواهبهم وإلهامهم للابتكار والإبداع.

أما فقرة الانشاد الديني، فقد قدمت بأسلوب راقٍ ومؤثر ينقل روحانية الأداء بأبهى حلة. وقد نالت استحسان الحضور، حيث لاقت إشادة واسعة من الحضور الذين وصفوها بأنها تجربة فنية مميزة ومؤثرة.

يعتبر بيت ثقافة بلاط في الوادي الجديد واحدًا من المراكز الثقافية المهمة في المنطقة، ويسعى دائمًا إلى تنظيم فعاليات فنية وثقافية تسهم في إغناء المشهد الثقافي وتشجيع الابتكار والإبداع. ومن خلال مبادرة 1000 مبدع، يأمل البيت في اكتشاف المواهب الجديدة وتسليط الضوء عليها، لتشجيع التطور وتعزيز الثراء الثقافي في المنطقة.

بالتالي، يمكن القول إن تنظيم بيت ثقافة بلاط لهذه الفقرات المميزة في الوادي الجديد، ضمن مبادرة 1000 مبدع، يعكس التزامه واهتمامه بتشجيع المواهب الفنية والثقافية، ويعد خطوة مهمة في تطوير المشهد الثقافي في المنطقة.

محافظ أسيوط يكرم أعضاء فريق مبادرة "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة

محافظ أسيوط يكرم أعضاء فريق مبادرة "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة

محافظ أسيوط يكرم أعضاء فريق مبادرة "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة

محافظ أسيوط يكرم أعضاء فريق مبادرة "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة

محافظ أسيوط يكرم أعضاء فريق مبادرة "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة

محافظ أسيوط يكرم أعضاء فريق مبادرة "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة

محافظ أسيوط يكرم أعضاء فريق مبادرة "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة

محافظ أسيوط يكرم أعضاء فريق مبادرة "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة

محافظ أسيوط يكرم أعضاء فريق مبادرة "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة

محافظ أسيوط يكرم أعضاء فريق مبادرة "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة

محافظ أسيوط يكرم أعضاء فريق مبادرة "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة

محافظ أسيوط يكرم أعضاء فريق مبادرة "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة

محافظ أسيوط يكرم أعضاء فريق مبادرة "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة

محافظ أسيوط يكرم أعضاء فريق مبادرة "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة

محافظ أسيوط يكرم أعضاء فريق مبادرة "قيم وحياة" في مرحلتها الخامسة